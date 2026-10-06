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Хуситы ударили по аэропорту Абха в Саудовской Аравии и «запретили» полеты

Отряды йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» осуществили пуск баллистической ракеты по инфраструктуре международного аэропорта Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

О проведении операции объявил военный спикер повстанцев Яхья Сариа через собственный официальный канал в мессенджере Telegram. Как утверждает представитель формирований, боеприпас точно достиг назначенной цели.

Удар спровоцировал масштабную дезорганизацию в расписании вылетов и прилетов воздушных судов.

На фоне инцидента представитель мятежников выступил с предупреждением в адрес зарубежных авиаперевозчиков. Сариа настоятельно рекомендовал отказаться от использования воздушного пространства над Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что небо над страной превратилось в зону проведения активных боевых операций.

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