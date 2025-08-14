В Подмосковье через «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило более 5,5 тыс вызовов с начала года

С начала 2025 года в Систему-112 Московской области поступило более 5 500 обращений через оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта технология позволяет сообщать о ДТП автоматически — автомобиль сам передает данные о происшествии и координаты оператору. При желании водители и пассажиры могут вызвать помощь и вручную, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Помимо «ЭРА-ГЛОНАСС», жители могут обратиться в экстренные службы через телефонный звонок, SMS, мобильное приложение «112 МО» или чат-бот в Telegram. Только по SMS с начала года принято свыше 4,8 тыс. сообщений, что особенно важно для людей с нарушениями слуха и речи.

Подмосковная Система-112 — самая масштабная на территории Российской Федерации: 506 объектов, 906 автоматизированных рабочих мест и более 3 800 специалистов. Служба работает 24/7 и всегда готова помочь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.