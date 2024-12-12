В Подмосковье будут штрафовать за незаконную уличную торговлю

«Незаконная уличная торговля является одним из самых распространенных нарушений в сфере потребительского рынка. За истекший период 2024 года зафиксировано более 13 тыс. правонарушений, к ответственности привлечено более 4,5 тыс. граждан. Количество нарушений неуклонно растет», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, каждый год в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона поступает свыше 2 тыс. жалоб жителей на незаконную уличную торговлю. По 3,8 тыс. адресов нарушения выявляют регулярно, а по 120 адресам — ежедневно.

Таким образом, установлены следующие штрафы: для граждан — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для ИП и должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года граждан будут штрафовать на 5 тыс. рублей, ИП и должностных лиц — на 50 тыс. рублей, юрлиц — на 500 тыс. рублей.

За исполнением правил будут следить должностные лица органов местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.