В Подмосковье более 96 тыс первоклассников пойдут в школы

В Московской области с 23 марта по 30 июня проходит первая волна записи в первые классы. Уже подано более 15 тыс. заявлений, а всего 1 сентября за парты впервые сядут свыше 96 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первая волна записи предназначена для детей, поступающих в школы по месту регистрации, а также для льготных категорий и семей с правом преимущественного приема. Заявления подаются через региональный портал госуслуг, документы проверяются в электронном виде без визита в школу. С 6 июля стартует вторая волна — для записи не по месту регистрации. Кроме того, принято почти 52 тыс. заявлений на перевод из детского сада в школу в рамках одного образовательного комплекса.

«В этом году в Подмосковье за парты впервые сядут более 96 тыс первоклассников. Наша задача — чтобы для каждой семьи процесс записи в школу был максимально простым и удобным. Сегодня подать заявление можно полностью в электронном виде через региональный портал госуслуг, без необходимости посещать школу», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

К 1 сентября в регионе откроют 16 новых школ, в том числе на 1100 мест в Лосино-Петровском и Люберцах, воспитательно-образовательный комплекс на 2450 мест в Котельниках и пристройку на 300 мест к гимназии №6 в Солнечногорске. Еще в 48 школах завершат капитальный ремонт. Для первоклассников запустят киберуроки по цифровой грамотности и кибербезопасности, будет доступно более 10 тыс кружков и секций. Семьям также предоставят меры поддержки, включая бесплатный проезд, учебные наборы для детей из малообеспеченных семей и выплаты на школьную форму для многодетных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.