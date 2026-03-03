В Подмосковье более 7 тыс школьников выступили на фестивале «Поющее Подмосковье»

Зональный этап регионального фестиваля «Поющее Подмосковье» прошел в январе и феврале и объединил более 7 тыс школьников из разных округов региона. В нем участвовали 271 хоровой коллектив, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В зональном этапе выступили победители муниципальных туров из городских округов Подмосковья, а также коллективы частных общеобразовательных организаций, включая православные гимназии, и автономных некоммерческих школ региона. Всего на сцену вышли 271 хоровой коллектив и более 7 тыс юных артистов — от первоклассников до учащихся средней школы, а также сводные хоры разных возрастов.

Участники представили номера в трех номинациях: «Классика», «Фольклор» и «Эстрада». По итогам конкурсных прослушиваний жюри определило 21 коллектив, который представит свои округа на региональном этапе. Он состоится 8 и 9 апреля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово.

В ведомстве отметили, что проект «Поющее Подмосковье» помогает выявлять талантливых исполнителей, способствует сохранению традиций хорового искусства, а также развитию духовно-нравственных качеств и художественного вкуса у молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.