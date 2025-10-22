В Подмосковье более 7 тыс семей получают выплату на уход за ребенком-инвалидом

Родители, имеющие детей-инвалидов, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в размере 7 901 рубля. Кроме того, если ребенок имеет III степень ограничения по самообслуживанию, семьи дополнительно получают ежемесячную выплату в размере 18 000 рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Обеспечение ухода за особенным ребенком — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В этом году более 7 тысяч родителей получили выплаты на уход за детьми. Такие выплаты позволяют уменьшить финансовую нагрузку на семью и снизить расходы, связанные с уходом за ребенком с инвалидностью. С начала года на меру поддержки уже выплатили более 620 млн рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пособие в размере 7 901 рубля предназначено для одиноких родителей и семей с низкими доходами. В свою очередь, семьи, в которых воспитываются дети с III степенью ограничения к самообслуживанию, получают сумму в 18 000 рублей без необходимости учета их дохода.

В регионе, помимо ежемесячных выплат, предусмотрен широкий перечень мер социальной поддержки для детей с инвалидностью. Наиболее востребованными мерами остаются обеспечение санаторно-курортными путевками, ежегодные выплаты на детей школьников, реабилитация в социальных центрах и бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации.

Семьи также могут оформить ежемесячную федеральную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы в размере 10 950 рублей.

Подать заявление на назначение выплаты в размере 7 901 рубля можно на региональном портале госуслуг по ссылке, а на ежемесячную выплату в размере 18 000 рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.