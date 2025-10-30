В Подмосковье более 600 тыс школьников поучаствовали в олимпиаде по ПДД

Московская область заняла лидирующую позицию по числу участников во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». К соревнованию присоединились более 600 тыс. ребят. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

По итогам первого тура число участников выросло практически вдвое в сравнении с прошлым годом. Наиболее активно в олимпиаде участвовали школьники из Богородского городского округа, Котельников и Бронниц.

Принять участие могли все желающие с 1 по 9 класс. Для ребят подготовили яркие, адаптивные задания, которые помогают познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге. Второй тур пройдет дистанционно в январе 2026 года.

Итоги второго этапа подведут в начале февраля. Победители и призеры получат именные дипломы и смогут пополнить свое портфолио для учета индивидуальные достижения.

Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве Министерства образования региона с образовательной платформой Учи.Ру, а также «Месячника безопасности», направленного на повышение культуры безопасности детей в образовательных организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.