В Подмосковье более 500 студентов завершили школу вожатых

В Московской области завершилось обучение в школе вожатых студенческих педагогических отрядов. Квалификационный экзамен прошли более 500 студентов из свыше 30 вузов и колледжей региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финальным этапом подготовки стал квалификационный экзамен. После его успешной сдачи участники получили свидетельства государственного образца по профессии «Вожатый». В ближайшее время студенты отправятся работать в детские оздоровительные лагеря Подмосковья, федеральные детские центры и на всероссийские проекты.

Образовательная программа включала изучение возрастной психологии, основ педагогики, игротехники, конфликтологии, вопросов безопасности и нормативно-правовых аспектов организации детского отдыха. Практическая часть предусматривала моделирование лагерных ситуаций, проведение мероприятий, командообразование и обучение навыкам первой помощи.

«Для многих студентов школа вожатых становится первым серьезным профессиональным опытом. Уже этим летом ребята будут работать более чем в 15 детских лагерях и центрах Подмосковья и других регионов страны. Это возможность не только получить практические навыки, но и стать частью большого педагогического сообщества», — подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Представители студенческих педагогических отрядов региона также прошли конкурсный отбор на руководящие позиции во всероссийских педагогических проектах. Движение ежегодно объединяет тысячи студентов и остается одним из крупнейших направлений практической подготовки молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.