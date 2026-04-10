В Подмосковье более 500 детей бесплатно отдыхают в лагерях

Весенняя оздоровительная кампания стартовала в Подмосковье 4 апреля. Более 500 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят каникулы в лагерях «Литвиново» и «Имени 28 Героев Панфиловцев» по бесплатным путевкам, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Смена продлится до 12 апреля и рассчитана на девять дней. Для отдыха детей задействованы два подмосковных лагеря с развитой инфраструктурой и опытом работы с детскими коллективами — «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Путевки предоставлены за счет средств регионального бюджета в рамках государственной социальной политики.

Весенняя программа сочетает отдых и воспитательные мероприятия. В волоколамском лагере проходит смена «Межгалактическое путешествие: орбита дружбы». Дети посетили парк «Патриот» и экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам», где познакомились с историей освоения космоса — от первых спутников до системы ГЛОНАСС.

В «Литвиново» организованы квесты с участием представителей Президентской академии, арт-лаборатории по созданию анимации и театральных постановок на тему «Россия глазами молодежи», фестиваль хоров «Голоса поколений» и встречи с ветеранами боевых действий в формате «Разговоры о главном». Ежедневно для детей работают кружки и секции — от рисования и робототехники до спортивных эстафет и подвижных игр на свежем воздухе.

В министерстве подчеркнули, что бесплатный отдых является важной частью системы поддержки детства. Лагерные смены помогают укрепить здоровье после зимы, способствуют социализации и дарят детям новые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.