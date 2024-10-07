В Подмосковье более 4 тыс раз воспользовались услугой по присвоению адреса

На портале госуслуг Московской области доступна услуга «Присвоение адреса». За прошедшую неделю жители региона воспользовались ей более 4 тысяч раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Присвоение почтового адреса может потребоваться земельному участку; зданию, сооружению, в том числе строительство которых не завершено. В рамках услуги также можно подать заявление на аннулирование адреса объекта адресации. Это может потребоваться в следующих случаях: прекращение существования объекта, присвоение объекту адресации нового адреса или отказ в осуществлении кадастрового учета.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект». Для подачи заявления потребуется выбрать подходящий случай, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Перед подачей заявления проверьте наличие адреса у вашего объекта. Сделать это можно по ссылке.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 6 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.