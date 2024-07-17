В Подмосковье более 380 млн рублей выплатили на меры соцподдержки инвалидов

В Московской области для жителей с инвалидностью предусмотрено более 15 мер социальной поддержки, среди которых различные выплаты, средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, мы делаем максимально удобным, а некоторые назначаем проактивно. Напомню, что в этом году мы упростили получение уникальной для нашего региона выплаты 18 тыс. рублей на паллиативных детей. Семьи получают ее без учета дохода», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье проживает более 370 тыс. жителей с инвалидностью, помимо социальной поддержки, они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплату на приобретение необходимых средств реабилитации, а общая сумма выплат на меры поддержки из регионального бюджета составила более 380 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.