В Подмосковье более 38 тыс выпускников сдадут ЕГЭ в 2026 году

Более 38 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ, а свыше 100 тысяч девятиклассников — ОГЭ в Подмосковье в 2026 году. В регионе провели тренировочные экзамены и акции для родителей, а также организовали психологическую поддержку школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что каждый одиннадцатиклассник прошел тренировочный экзамен, чтобы снизить уровень тревоги перед итоговой аттестацией. В регионе состоялись три пробных ЕГЭ, которые охватили всех выпускников. Школьники проверили знания и отработали организационные процедуры — проход через рамки металлоискателей и заполнение бланков.

«Каждый ученик прошел тренировочный экзамен — не для галочки, а чтобы снять тревогу перед реальным экзаменом. К акции "Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями" присоединились 29 тысяч человек — когда семья понимает процедуру, ребенку психологически спокойнее», — отметила Людмила Болатаева.

В проведении ЕГЭ задействуют 255 пунктов и более 15 тысяч педагогов. Для них организовали четыре практические тренировки. Для подготовки к ОГЭ прошли три тренировки для школьников и шесть — для педагогов-организаторов.

Весной также состоялась акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». В ней приняли участие более 29 тысяч человек. Участники написали ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку в условиях, максимально приближенных к реальным.

Для психологической поддержки провели более 3,4 тысячи тренингов и свыше 900 мастер-классов. В них участвовали более 13 тысяч школьников и 2,5 тысячи родителей. Первый ЕГЭ пройдет 1 июня — выпускники сдадут историю, литературу и химию. ОГЭ стартует 2 июня с экзамена по математике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.