В Подмосковье более 3 тыс узников фашизма получают меры соцподдержки

11 апреля отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день напоминает о тех ужасах, которые пережили миллионы людей во время Второй мировой войны, и о важности оказания поддержки тем, кто выжил в тех страшных условиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе проживают более 3 тысяч бывших узников фашизма. У каждого из них непростая судьба и своя печальная история, связанная с событиями тех лет. По решению нашего губернатора ветераны Великой отечественной войны получат выплаты от 40 до 70 тысяч ко Дню Победы», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В юбилейный год все ветераны также получили памятные медали, которые символизируют их героизм и преданность Родине.

Для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей предусмотрены как федеральные, так и региональные льготы. К числу этих льгот относятся ежемесячные денежные выплаты, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, а также предоставление санаторно-курортных путевок. Кроме того, им гарантируется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Узникам предоставляется ежемесячная компенсация 50% за оплату жилищно-коммунальных услуг, а те, кто имеет 1 группу инвалидности, практически освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги.

Самой востребованной мерой соцподдержки является бесплатный проезд в городском транспорте Московской области и Москвы по социальной карте.

Узнать больше информации о региональных мерах социальной поддержки можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.