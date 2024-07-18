В Подмосковье более 264 тыс человек используют «Пушкинскую карту»

«Пушкинская карта» для молодежи Московской области заработала в сентябре 2021 года — на нее ежегодно начисляются деньги, которые молодые люди могут потратить на покупку билетов в музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры. Председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова напомнила, что изначально на баланс карты начислялось 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня сумма больше — 5 тыс. рублей. В настоящее время уже более 264 тыс. подмосковных жителей владеют «Пушкинской картой», купленных по ним билетов с начала 2024 года — более 213 тыс. штук», — подчеркнула Самединова.

Депутат добавила, что организаций культуры Московской области, продающих билеты, в том числе по «Пушкинской карте» — 296. И из них отметила наиболее популярные для посещений среди молодежи: Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»; Московский областной театр драмы и комедии; Щелковский театр; музей «Новый Иерусалим»; музей-заповедник «Зарайский кремль»; музей-заповедник «Архангельское»; Деловой и культурный центр «КОСТИНО»; ДК «Чайка»; Дворец культуры «Россия»; Центр культуры и досуга «Пегас»; Центральный Дворец культуры.

О карте

«Пушкинская карта» — это карта платежной системы «Мир». Ее выдает банк, а государство переводит деньги на счет.

Условия для оформления: гражданство РФ; возраст от 14 до 22 лет; наличие паспорта; подтвержденная учетная запись на госуслугах.

«Пушкинская карта» может быть виртуальной или пластиковой, обе имеют одинаковую силу. Оформить можно: виртуальную — в приложении «Госуслуги.Культура»; пластиковую — в «Почта-банк».

Актуальная афиша мероприятий в Москве и Московской области опубликована на сайте культура.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.