сегодня в 14:11

В Подмосковье более 26 тысяч студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню прав человека

Более 26 тысяч студентов и педагогов Московской области приняли участие в образовательных мероприятиях, приуроченных к международному дню прав человека, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области 10 декабря прошли образовательные мероприятия, посвященные международному дню прав человека. В них приняли участие 26 450 студентов и педагогов.

В преддверии памятной даты советники директоров по воспитанию совместно с обучающимися учреждений среднего профессионального образования организовали проектную сессию «Мои права в цифровом пространстве». Участники обсудили вопросы защиты персональных данных, противодействия кибербуллингу, распознавания ложной информации в интернете и другие актуальные темы.

В рамках деловой игры «Карта ответственности» студенты изучили понятия «право» и «обязанность», их различия и взаимосвязь. По итогам работы обучающиеся составили свод правил для студенческого коллектива, где каждому праву соответствует определенная обязанность.

Кроме того, «Навигаторы детства» провели круглый стол «Права человека в современном мире». На встрече студенты обсудили основы прав человека с приглашенными экспертами — историками и политологами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.