В Подмосковье более 220 фонтанов готовят к консервации до весны
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В Подмосковье официально закрыт сезон работы фонтанов. В настоящее время сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 фонтанов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Что включает в себя процесс консервации?
- слив воды;
- промывку чаш;
- снятие насадок;
- установку заглушек;
- демонтаж светильников;
- укрытие конструкций спектральным материалом.
Профилактика позволит сохранить оборудование в исправности до следующего сезона. При необходимости будет проведен также и текущий ремонт водных сооружений, замена отдельных частей конструкций.
Следующий запуск фонтанов традиционно ожидается с началом устойчивой теплой погоды. Дата определятся органами местного самоуправления конкретного городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.
«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.