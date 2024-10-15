В Подмосковье более 220 фонтанов готовят к консервации до весны

В Подмосковье официально закрыт сезон работы фонтанов. В настоящее время сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 фонтанов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что включает в себя процесс консервации?

слив воды;

промывку чаш;

снятие насадок;

установку заглушек;

демонтаж светильников;

укрытие конструкций спектральным материалом.

Профилактика позволит сохранить оборудование в исправности до следующего сезона. При необходимости будет проведен также и текущий ремонт водных сооружений, замена отдельных частей конструкций.

Следующий запуск фонтанов традиционно ожидается с началом устойчивой теплой погоды. Дата определятся органами местного самоуправления конкретного городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.