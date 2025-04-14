В Подмосковье более 2 тыс собак прошли программу ОСВВ с начала года

В Московской области регулирование численности собак без владельцев осуществляется в рамках программы ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»), которая ведется в постоянном режиме. Отлову не подлежат особи, прошедшие эту программу. Узнать такую собаку можно по бирке на ухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Сначала собаку привозят в пункт временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Если животное не проявляет агрессии, то по окончании послеоперационного периода будет выпущено в прежнее место обитания.

С начала года было поймано свыше 2,6 тыс. бездомных животных, которым проведены все необходимые процедуры.

При обнаружении собаки без владельца, необходимо сообщить о ее местонахождении по телефону горячей линии: 8 (800) 550-65-22.

С января операторы отработали более 2,5 тыс. обращений, звонки принимаются круглосуточно.

Владельцам собак напомнили о чипировании, которое позволяет найти питомца после его потери. С помощью специального сканера ветеринарные специалисты проверяют чип и связываются с владельцем.

Найти ближайшую клинику и уточнить часы приема можно по единому телефону: +7 (495) 668-01-25. Пройти процедуру можно и на прогулке — график выездных мероприятий на апрель доступен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.