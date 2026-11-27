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В Подмосковье более 180 специалистов обсудили помощь семьям в кризисе

Работники системы профилактики социального сиротства 26 ноября обсудили поддержку семей в кризисе на региональной открытой супервизии в Центре инноваций социальной сферы Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Вторая в 2026 году открытая региональная супервизия собрала более 180 руководителей и специалистов семейных центров и окружных управлений социального развития Подмосковья. Центр инноваций социальной сферы Московской области (ЦИСС) организовал ее при участии члена общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Участники обсудили профессиональные границы и роли сотрудников, партнерское общение с родителями и помощь при нарушенных детско-родительских отношениях. Эксперты разобрали этапы семьесберегающего подхода — от восполнения ресурсов родителей до восстановления их самостоятельности. Формат помогает внедрять лучшие российские практики.

Президент благотворительного фонда «Новое развитие», директор центра социальной супервизии «Действуем вместе», член указанного общественного совета Сергей Борзов подчеркнул важность участия семьи на всех этапах помощи.

«Выход из кризиса — это результат совместной деятельности, когда семья участвует в каждом этапе этой технологической цепочки», — сказал Борзов.

Заместитель директора ЦИСС, руководитель областной службы «Дети в семье» Анна Тихонова отметила, что универсальных решений нет.

«Супервизия нужна для того, чтобы вместе с экспертами найти подход к конкретной семье, а не применить готовую схему», — сказала Тихонова.

Во второй части встречи специалисты семейного центра представили практический случай для интерактивного разбора. Программу завершили ответы на вопросы и обратная связь.

Встреча прошла в рамках работы службы «Дети в семье», которая объединяет специалистов системы защиты детства, согласует подходы, помогает обмениваться опытом и предупреждать профессиональное выгорание. ЦИСС регулярно проводит индивидуальные и групповые супервизии. Среди дальнейших приоритетов — семинары и тренинги по сопровождению семей, разбор сложных случаев и распространение лучших практик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.