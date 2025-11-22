В Подмосковье более 1,5 тыс пользователей уже следят за стройками через Добродел

В мобильном приложении «Добродел» уже более 1,5 тыс. пользователей следят за подмосковными стройками. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Подмосковные стройки», далее выбрать объект на карте и открыть карточку. Там можно увидеть адрес и наименование жилого комплекса, информацию о застройщике, статус и ход строительства, дату ввода в эксплуатацию и фото со стройплощадки.

Кроме того, если на объекте стоит камера, то можно смотреть онлайн‑трансляцию. В приложении можно добавить объект в «Избранное», и его данные всегда будут под рукой. Также там есть вопросы и ответы на актуальные темы и правовая информация.

«Добродел» — единое мобильное приложение, в котором есть электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, общественный транспорт, спорт, проверка очереди в детский сад и много других полезных цифровых сервисов Московской области.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.