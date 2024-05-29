Фото - © пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

В Подмосковье более 15 тыс коммунальщиков задействовано для покоса травы

В управляющих компаниях Подмосковья рассказали, что тщательно следят за состоянием зеленых насаждений и своевременно проводят работы по покосу травы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Поддержание газонов, придомовых территорий и детских площадок в надлежащем состоянии — ключевая задача коммунальных служб в летний период. На территории Подмосковья насчитывается более 15 тыс. дворовых территорий и более 2 500 общественных пространств с существующим озеленением. В мероприятиях по покосу задействовано больше 15 тыс. сотрудников из 842 управляющих компаний», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как должны косить траву в Подмосковье?

Высота травы не должна превышать 20 см, а вдоль внутриквартальных, внутридворовых и иных проездов — 50 см;

Ширина полосы кошения должна составлять 1,5 метра от твердого покрытия.

Интересный факт: при покосе травы уменьшается количество пыльцы и других аллергенов в воздухе, что благоприятно сказывается на здоровье жителей, особенно страдающих от сезонных аллергий.

Работы по покосу травы не рекомендуются в будние дни с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00, а также в выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00, чтобы не нарушать покой жителей.

Оставить заявку на покос травы можно на портале «Добродел» или обратившись в управляющую компанию дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.