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В Подмосковье благоустроят еще один сквер в 2025 году

Сквер Бугрова на территории Богородского городского округа благоустроят в 2025 году. Здесь появится система видеонаблюдения и новое освещение, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Планируется благоустроить площадь 1,9 га и установить видеонаблюдение, системы освещения, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство (проезды, тротуары, площадки) и озеленение. Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Они осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.