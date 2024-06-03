В Подмосковье благоустроят более 50 общественных территорий до конца 2024 года

На протяжении 4-х лет Московская область является лидером рейтинга Минстроя России по реализации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проекта «Формирование комфортной городской среды» и занимает 3-е место среди регионов по индексу качества городской среды, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, всего за 5 лет в период с 2019 по 2023 год реализовано 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также за это время благоустроено 247 общественных территорий.

«Финансирование нацпроекта в 2024 году составило более 21 млрд рублей. Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На эти цели предусмотрено 9,3 млрд рублей, из которых 5,4 млрд рублей — из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений — 7 объектов. На это выделено 1,8 млрд рублей, из которых из регионального бюджета большая часть, 1,5 млрд рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме того, он остановился на теме расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта.

«В период с 2019 по 2023 годы расселено 16,7 тысячи человек и 280,46 тыс. кв. метров аварийного жилфонда. В этом году из 10,4 тыс. кв. метров аварийного жилья переселено 214 человек, в том числе из 3,02 тыс. кв. метров — за счет софинансирования из фонда развития территорий. До конца 2024 года планируется расселить еще 8 тысяч человек из 130,3 тыс. кв. метров аварийного жилья. Большая часть расселения в этом году придется на округ Пушкинский, Дмитровский округ, Серпухов, Красногорск, Клин», — добавил спикер заксобрания.

Также, по словам Игоря Брынцалова, Подмосковье ежегодно занимает первое место по вводу жилья в России.

«В 2019–2023 годах в рамках нацпроекта ввели 53,5 млн кв. метров жилья. За I квартал 2024 года — 2,7 млн кв. метров жилья, в том числе 0,3 млн кв. метров — многоквартирных домов и 2,4 млн кв. метров — объектов индивидуального жилищного строительства», — добавил парламентарий.

Что касается объектов водоснабжения — за 5 лет построили и реконструировали таких 57.

«Это позволило достичь доли обеспеченного чистой питьевой водой городского населения — 97,09% и доли обеспеченного качественной водой всего населения области — 94,36%. — пояснил Игорь Брынцалов и в заключении отметил, — В этом году будет построено 3 объекта водоснабжения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.