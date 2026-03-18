В Подмосковье благоустроят более 1 тыс пешеходных троп в 2026 году

Более 1 тыс. «народных троп» благоустроят в Московской области в 2026 году. Работы начнутся в муниципалитетах в мае после установления устойчивых положительных температур, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжится программа по обустройству пешеходных коммуникаций. В этом году планируется обновить 1 037 объектов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Речь идет как о создании новых дорожек, так и о ремонте существующих с заменой изношенного плиточного покрытия.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он добавил, что к работам приступят после наступления устойчивых положительных температур — как правило, в начале–середине мая.

Дорожки обустраивают на основе протоптанных жителями маршрутов. Работы включают подготовку песчано-гравийного основания, установку бордюрного камня и укладку износостойкого покрытия. Ширина троп составляет от 1,5 до 2 метров. Благоустройство позволяет сохранить газоны и предотвратить разнос грязи на дороги и тротуары.

Наибольшее количество объектов появится в Балашихе (62), Химках (61), Одинцовском округе (52), Лобне (51), Электростали (44), Сергиево-Посадском округе (43) и Люберцах (43).

В 2025 году в Подмосковье благоустроили 562 пешеходные зоны. Лидерами стали Люберцы, Балашиха, Одинцовский округ и Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.