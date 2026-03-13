В Подмосковье благоустроят 423 двора в 2026 году

В 2026 году в Московской области комплексно благоустроят 423 дворовые территории в 56 муниципалитетах. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» с применением цифрового контроля сроков и качества, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе продолжится реализация программы по обновлению дворовых территорий. В план на этот год включены 423 двора в 56 муниципальных образованиях.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В рамках благоустройства заменят асфальтовое покрытие во дворах и на пешеходных дорожках, проведут озеленение, обустроят парковочные места, установят скамейки и урны. Больше всего дворов обновят в Люберцах — 35, Подольске — 24, Раменском — 15, Мытищах и Пушкинском — по 14, Коломне, Ленинском и Химках — по 13. Работы выполнят с учетом пожеланий жителей и в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.