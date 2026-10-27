В Подмосковье благоустроили 410 дворов

Благоустройство 410 дворов завершили в Московской области — это 98% годового плана. Еще на девяти адресах продолжается ремонт, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В 2026 году в Подмосковье планируют благоустроить дворы по 419 адресам. Работы завершены в 410 дворах, в том числе в двух — за прошедшую неделю. Еще девять дворов находятся в активной стадии ремонта.

Благоустройство проводят по программе «Чистый регион». Ее цель — комплексное обновление общественных пространств для повышения комфорта и качества жизни жителей Подмосковья.

Во дворах обновляют асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, озеленяют территории, обустраивают парковочные карманы, устанавливают скамейки и урны. Все работы выполняют с учетом пожеланий местных жителей.

Полный перечень адресов благоустройства размещен на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.