В Подмосковье благоустроили 366 дворов

В Подмосковье завершили благоустройство 366 дворов из запланированных на 2026 год 425 адресов. Работы продолжаются еще на 60 территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершили благоустройство 366 дворов, что составляет 86% годового плана. В 2026 году работы проведут по 425 адресам: еще 60 дворов ремонтируют, на 10 объектах работы пока не начались.

Программу полностью выполнили в Бронницах, Власихе, Воскресенске, Восходе, Жуковском, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Красногорске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайском, Молодежном, Мытищах, Наро-Фоминском, Павлово-Посадском, Пушкинском, Раменском, Рузском, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре и Щелкове. Больше всего дворов отремонтируют в Люберцах — 35, Подольске — 24 и Раменском — 15.

В рамках программы «Чистый регион» специалисты обновляют асфальт на проездах и тротуарах, озеленяют территории, обустраивают парковочные карманы, устанавливают скамейки и урны. Работы проводят с учетом пожеланий жителей. Полный перечень адресов опубликован на сайте министерства.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что качество ремонта контролируют с помощью региональной системы контроля и планирования дорожной инфраструктуры. Подрядчики обязаны соблюдать установленные сроки и подтверждать каждый этап работ фотофиксацией технологических слоев — песка, щебня и дорнита.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.