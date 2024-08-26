В Подмосковье аттракцион «Дружная компания» предостерегли от нарушений

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Подмосковья продолжают проверять состояние аттракционов в городских округах. Риски нарушений обнаружены в Раменском и Наро-Фоминском городских округах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В парке имени Воровского города Наро-Фоминска наши сотрудники выявили аттракцион „Дружная компания“, который эксплуатирует индивидуальная предпринимательница. При осмотре обнаружилось, что у объекта истекает дата оценки технического состояния. Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Вялки Раменского округа, где установлен аттракцион „Мадагаскар“. Обоим эксплуатантам объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За несоблюдение технических регламентов и обязательных требований к безопасности эксплуатации аттракционов виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ. При этом если в результате эксплуатации небезопасного аттракциона кому-либо причинен вред жизни или здоровью, такой аттракцион может быть конфискован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.