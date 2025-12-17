В Подмосковье 99% детей-сирот растут в приемных и гостевых семьях

В Московской области активно реализуется комплексная программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта работа включает не только тщательную подготовку приемных родителей, но и широкий спектр мер поддержки для приемных семей, а также социальную и психологическую помощь как родителям, так и детям. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Подмосковье остается лидером среди регионов страны по устройству детей-сирот в семьи, и мы удерживаем это первенство на протяжении семи лет. Сегодня 99% детей-сирот воспитываются в приемных и гостевых семьях, и только с начала года более двух тысяч детей нашли семью в Подмосковье», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, в регионе внедрена бесшовная модель устройства ребенка в семью в случае кризисной ситуации — без помещения его в семейный центр. Ранее при поступлении сигнала о сложной ситуации ребенка временно направляли в семейный центр, после чего подбирали семью. Сегодня процесс выстроен иначе: на место, как и прежде, выезжают сотрудники правоохранительных органов и органов опеки, при этом специалист опеки заранее понимает, какая семья сможет принять ребенка.

Во время общения с ребенком специалист показывает видеопаспорт семьи, знакомит их дистанционно. После этого гостевой приемный родитель приезжает и забирает ребенка в семью, минуя этап пребывания в учреждении. В семье все время с ребенком работает психолог, помогая снизить тревожность.

Для подготовки будущих приемных родителей в Подмосковье работают 49 школ приемных родителей, где опытные специалисты и психологи обучают кандидатов, предоставляя им необходимые знания и навыки. Службы сопровождения продолжают поддерживать семьи и после устройства ребенка, обеспечивая всестороннюю помощь на всех этапах.

В ведомстве напомнили, что подробную информацию можно найти на портале usynovite.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.