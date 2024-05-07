сегодня в 17:52

В Подмосковье 9 и 10 мая пройдет конное представление «Наша весна! Наша Победа»

9 и 10 мая 2024 г. в Центральном парке «Патриот» состоится конное представление «Наша весна! Наша Победа», сообщает пресс-служба парка.

Представление затрагивает различные этапы войны — от вероломного нападения на нашу Родину до Великой Победы.

Хроника Левитана позволит зрителям почувствовать крепость духа людей, переживших это страшное время.

Представление включает в себя погони, джигитовку, охолощенную стрельбу, трюки на лошадях, мототехнику, пиротехническое шоу и вальс Победы. Завершит представление парад лошадей.

В представлении примут участие 10 пород лошадей, пони, собаки и голуби.

Мероприятие запланировано 9 мая в 14:00 и 10 мая в 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.