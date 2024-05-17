Лера из «Реальных пацанов»: уехала на «Большие гонки» через 6 дней после родов

Российская актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», стала гостьей шоу «ОК на связи!» во соцсети «Одноклассницы». В рамках интервью она рассказала о новой беременности и недавней свадьбе, говорится в пресс-релизе социальной сети.

В ходе беседы Бербер вспомнила, что уже спустя шесть дней после первых родов она возобновила участие в телепроектах. По словам звезды «Реальных пацанов», тогда она отправилась на съемки программы «Большие гонки», которые проходили в венгерском Будапеште.

«То есть такими флешбэками, что я помню, что вот Гавр Гордеев лежит на волне, и я на нем прыгаю за ключом. Вот это было примерно через неделю после рождения первого ребенка», — вспомнила Зоя Бербер.

По словам актрисы, при новой беременности у нее не было «ни токсикоза, ни гормональных всплесков». Бербер также призналась, что, будучи в «положении», она много есть и мало гуляет.

«В этот раз (при новой беременности — ред.) будет поспокойнее. Через месяцок я надеюсь уже войти в проекты, потому что ждут — это так приятно», — рассказала знаменитость.

Бербер также отметила, что на свадьбу выбирала себе платье по ночам, просматривая интернет-магазины. На празднование актриса приглашала и своих именитых коллег — Владимира Селиванова, Сергея Молчанова, Кристину Асмус.