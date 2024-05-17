С сентября в Подмосковье стартует акция «Дети вместо цветов», которая объединяет учителей, учащихся и их родителей со всей России, передает пресс-служба благотворительного фонда «Алеша».

В 2023 году вместе с Фондом «Алеша» в благотворительной акции приняли участие: 1400 школ из 610 городов и сел России. Благодаря собранным в ходе акции средствам, удалось помочь определить точный диагноз Далиле Левичевой, провести малоинвазивную операцию по удалению кисты холедоха и подготовить девочку к трансплантации костного мозга, которая будет проведена по протоколу лечения.

Принять участие в акции могут все желающие. Сумма пожертвования может быть абсолютно любой.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» — российская некоммерческая организация, оказывающая помощь в оплате дорогостоящего лечения детей из России, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Ознакомиться с подробностями можно на официальном сайте акции.