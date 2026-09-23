В Подмосковье 76 общественных инспекторов по отходам получили удостоверения

Удостоверения общественных инспекторов в сфере обращения с отходами получили 76 жителей Подмосковья. Документы вручила председатель профильной ассоциации Лилия Белова, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова вручила удостоверения 76 общественным инспекторам. Теперь они приступят к работе в официальном статусе.

Инспекторы проводят семинары по экологической грамотности и разъясняют требования нового экологического стандарта. Они также обходят контейнерные площадки, фиксируют нарушения и взаимодействуют с управляющими компаниями и региональными операторами, чтобы добиваться своевременного вывоза отходов и сокращать навалы мусора.

Стать общественным инспектором может гражданин, прошедший подготовку и подтвердивший знания. Кандидаты изучают экологический стандарт, методику проверки контейнерных площадок и порядок фиксации нарушений. После этого они получают удостоверение установленного образца.

«Общественные инспекторы способствуют оперативной реакции на возникающие вопросы, реализации проектов и внедрению новых инициатив», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.