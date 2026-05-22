В Подмосковье 740 онлайн-наблюдателей проконтролируют ЕГЭ

В Подмосковье завершается подготовка к проведению ЕГЭ в 2026 году. С 1 июня по 9 июля в регионе откроют 255 пунктов проведения экзаменов, за ходом испытаний будут следить 740 онлайн-наблюдателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В регионе особое внимание уделили обеспечению прозрачности экзаменационной кампании. Все 255 пунктов проведения экзаменов оснащены в соответствии с установленными требованиями. Организована видеотрансляция в аудиториях на федеральный портал «СМОТРИЕГЭ».

Для контроля за соблюдением порядка будет работать региональный ситуационный центр и 30 муниципальных филиалов. Онлайн-наблюдатели в режиме реального времени будут следить за ситуацией во всех аудиториях и при выявлении возможных нарушений оперативно направлять замечания в пункты проведения экзаменов.

21 мая специалисты, ответственные за работу муниципальных ситуационных центров, прошли обучение на региональном уровне. До начала экзаменов все онлайн-наблюдатели завершат подготовку в муниципалитетах, где отработают алгоритмы действий во время проведения ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.