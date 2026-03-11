В Подмосковье 7 тыс семиклассников написали работу по математике

Региональную диагностическую работу по математике 11 марта выполнили более 7 тыс семиклассников Подмосковья, изучающих предмет на углубленном уровне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диагностическую работу провели в компьютерном формате с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Платформа обеспечивает как выполнение заданий, так и их последующую проверку. Оценку работ проводят независимые эксперты, что позволяет обеспечить объективность результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.