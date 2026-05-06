В Подмосковье 6–8 мая ожидается III класс пожарной опасности

Пожаров в лесах Московской области 5 мая не зарегистрировано. С 6 по 8 мая в регионе прогнозируют преимущественно III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

6 и 7 мая на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Шатурском лесничестве и лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс.

8 мая на большей части территории области установится I класс пожарной опасности. В Волоколамском, Клинском, Луховицком и Подольском лесничествах сохранится II класс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 11–25 градусов, ночью — плюс 8–15 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

В случае обнаружения возгорания жителей просят сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.