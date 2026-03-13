В Подмосковье 50 воспитанниц прошли кулинарную академию

Праздник с кулинарными мастер-классами для 50 девочек из семейных центров прошел 12 марта в парк-отеле «Остров Царская усадьба» в Подмосковье. Мероприятие к Международному женскому дню организовал фонд «Исток» совместно с министерствами культуры и социального развития региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Для воспитанниц подготовили программу, посвященную основам высокой кухни и столового этикета. Кульминацией стали мастер-классы от шеф-поваров. Девочки узнали секреты приготовления изысканных блюд и десертов, а затем продегустировали их, отрабатывая правила сервировки и поведения за столом.

Отдельным сюрпризом стало интерактивное азотное шоу. С помощью жидкого азота повара продемонстрировали элементы молекулярной кухни и превратили обычные ингредиенты в сладости.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и внимание, особенно в такие праздники. Этот день мы постарались наполнить не только развлечениями, но и пользой. Кулинарная академия для леди — это возможность для девочек раскрыть свои таланты, научиться новому и получить радость от творчества и общения», — прокомментировали в министерстве социального развития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия ежегодно проводит фонд «Исток» по инициативе его основателя Екатерины Богдасаровой. В завершение праздника участницам вручили подарки и сделали общее фото на память.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.