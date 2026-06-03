В Подмосковье 5 июня пройдет экологический фестиваль «ЭКО.ФЕСТ»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологический фестиваль «ЭКО.ФЕСТ» пройдет 5 июня в рамках регионального проекта #МЫДЕТИМО. Для жителей и гостей Подмосковья подготовили лекции, интерактивные площадки и творческий конкурс для детей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Фестиваль состоится в 14:00 по адресу: г. Москва, парк Яуза, территория у экоцентра «Яуза» (Юрловский пр., владение 10/4). Организаторы подготовили программу для всей семьи.

Гости смогут пообщаться с экспертами отрасли и посетить тематические лекции. Представитель Рузского регионального оператора расскажет о раздельном сборе отходов и его значении для экологии. На площадке также представят спецтехнику: мусоровоз подмосковной компании-перевозчика ТКО «ЭкоЛайф». Посетителям покажут, как устроена современная система вывоза раздельно собранного мусора, и разрешат подняться в кабину автомобиля.

Для детей организуют творческий конкурс. Юным участникам предложат изобразить будущее планеты, России и родного края. Все конкурсанты получат памятные сувениры, а авторов пяти лучших работ наградят специальными призами от компании «ЭкоЛайф» и почетными грамотами «ЭкоРазвитие-МО».

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в регионе растет число жителей, заинтересованных в продвижении экологических инициатив. Просветительская работа с детьми и взрослыми остается одной из приоритетных задач.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.