В Подмосковье 40 тысяч выпускников прошли тренировочный ЕГЭ

Тренировочный ЕГЭ по математике базового и профильного уровней прошел 4 марта во всех пунктах проведения экзаменов Московской области. В нем приняли участие около 40 тысяч выпускников текущего года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В тренировке были задействованы 255 пунктов проведения экзаменов. В них работали руководители ППЭ, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты и организаторы.

Математику базового уровня написали 17 тысяч человек, профильного — 21 тысяча. Мероприятие прошло в рамках всероссийской подготовки к основному периоду сдачи ЕГЭ.

Основной целью стала отработка технологии проведения экзамена. Специалисты проверили передачу материалов по сети Интернет, печать и сканирование бланков в аудиториях, а также работоспособность оборудования. Кроме того, в каждом пункте смоделировали нештатные ситуации, включая замену станции печати и сканирования.

Результаты тренировочного экзамена опубликуют не позднее 17 марта 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.