В Подмосковье 4 марта проверят систему оповещения

Комплексная проверка региональной системы оповещения пройдет в Подмосковье 4 марта с 10:30 до 12:00. Жители услышат электросирены и сигнал «Внимание всем!», а в 10:43 по телевидению и радио передадут специальное сообщение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Во время проверки в регионе включат электросирены и доведут до населения сигнал «Внимание всем!». В 10:43 в эфире федеральных телеканалов и радиостанций прозвучит сообщение: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

Информация о проверке также появится в мобильных приложениях системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

В МЧС напомнили, что при звуковом сигнале сирены «Внимание всем!» необходимо включить телевизор или радиоприемник, настроенный на федеральные каналы — Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВ Центр, а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России» и областной телеканал «360 Новости». Для оперативного получения уведомлений рекомендуется заранее установить на смартфон приложения «МЧС России» и «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.