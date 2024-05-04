В Подмосковье 4 мая ожидают III класс пожарной опасности

Помимо этого, 5 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, а 6 мая — I класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания жителям Подмосковья нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц штраф составит от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.