В Подмосковье 320 школ внедряют бережливые технологии в 2026 году

В 2026 году 320 образовательных организаций Московской области оптимизируют рабочие процессы и внедряют бережливые технологии. Учреждения улучшат документооборот, отчетность, навигацию и другие направления работы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В регионе продолжается системная работа по повышению эффективности школ и колледжей. Федеральный институт цифровой трансформации в образовании проводит регулярные рабочие встречи по внедрению бережливых технологий. Очередная стратегическая сессия состоялась 9 июня, где участники обсудили механизмы роста производительности труда и тиражирование успешных практик.

В 2025 году в распространении лучших решений участвовали 35 организаций. На базе лицея № 34 внедрили коробочное решение «Организация массовых мероприятий». В 2026 году масштаб расширился: 29 лучших практик распространяют уже в 320 учреждениях. Центр образования № 23 и школа № 5 из Балашихи внедряют коробочное решение «Оптимизация внутреннего пространства».

«В 2026 году план значительно шире: 29 лучших практик тиражируются в 320 образовательных организациях. Бережливые технологии уверенно масштабируются в регионе», — рассказал руководитель созданного на базе ФИЦТО отраслевого центра компетенций Минпросвещения России Алексей Комаров.

Он пояснил, что специалисты также определили ключевые точки роста и меры поддержки для учреждений, находящихся в зонах непроизводительности. До 2030 года в массовом тиражировании лучших практик примут участие более 900 учебных заведений Подмосковья. Координацию проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» осуществляет отраслевой центр компетенций Минпросвещения России на базе ФИЦТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.