сегодня в 20:13

В Подмосковье 31 октября пройдет фестиваль «Память поколений: малые города — на страже Победы»

31 октября в городе Краснознаменск Подмосковья пройдет II фестиваль детского и юношеского творчества «Память поколений: малые города — на страже Великой Победы», сообщают организаторы фестиваля.

Уникальность фестиваля заключается в том, что в мероприятии примут участие дети из 28 закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), от Мурманска до Камчатки. Фестиваль объединяет юные таланты, живущие в самых разных уголках нашей страны, в закрытых административно-территориальных образованиях.

Фестиваль призван способствовать воспитанию патриотизма, уважения к истории «малой» Родины, выявлению и поддержке юных талантов, а также укреплению творческих связей между ЗАТО и другими регионами России.

Фестиваль станет площадкой для обмена опытом между творческими коллективами, повышения исполнительского мастерства и откроет новые имена в сфере детского и юношеского творчества.

В рамках фестиваля будут представлены работы юных дарований в различных номинациях, в том числе: фольклор, народное творчество, изобразительное искусство «Память поколений: дети рисуют Победу», поэтическая номинация «Родной край», театральная, хореографическое искусство, вокально-хоровое искусство, инструментальное искусство, художественные фотографии, видеоролики, рассказывающие о вкладе жителей малых городов в Победу.

Главным событием фестиваля станет гала-концерт, на котором будут объявлены победители и представлены лучшие номера.

Гала-концерт состоится в городе Краснознаменск Московской области 31 октября 2025 года.