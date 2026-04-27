В Подмосковье 30 апреля пройдет игра «Юнармия, вперед!»

Военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» состоится 30 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье. В ней примут участие 1200 школьников из Московской области, Центрального федерального округа и ЛНР, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Восьмая военно-патриотическая игра посвящена Дню Победы. Участниками станут 170 юнармейских и военно-патриотических отрядов. В каждой команде — семь подростков в возрасте от 12 до 17 лет, не менее трех девушек и один руководитель. Организатором выступает региональное отделение движения «Юнармия».

Программа включает навигацию беспилотников, смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборку и разборку автомата Калашникова, этап по защите от оружия массового поражения и интеллектуальный конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны».

«Ребята покажут военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине — качества, присущие настоящему патриоту. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — отметил начальник штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Традиционно соревнования сопровождает акция «Письмо солдату». Участники передадут письма и открытки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Послания направят в зону СВО вместе с гуманитарной помощью.

Все участники получат памятные сертификаты. Призеров отдельных этапов наградят грамотами, а победителей общекомандного зачета — кубком и грамотой. После церемонии юнармейцы посетят экскурсии в музеях «Горок Ленинских».

Игра «Юнармия, вперед!» продолжает традиции советских военно-спортивных соревнований «Зарница» и «Орленок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.