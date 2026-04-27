В Подмосковье 28 апреля обсудят развитие лесного хозяйства

Расширенное заседание комиссии по экологии Общественной палаты Московской области пройдет 28 апреля в Доме правительства в Красногорске. Участники рассмотрят приоритеты развития лесного хозяйства и меры по охране лесов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Заседание состоится 28 апреля в 14.00 в пресс-центре дома правительства Московской области по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. В нем примут участие председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, профильные специалисты ведомства, а также представители органов общественного контроля муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.