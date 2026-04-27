В Подмосковье 27–29 апреля сохранится низкая пожароопасность

В Московской области с 27 по 29 апреля прогнозируется I класс пожарной опасности в лесах. 26 апреля возгораний на территории гослесфонда не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 26 апреля на землях государственного лесного фонда региона лесных пожаров не зарегистрировано.

С 27 по 29 апреля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. В эти дни синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 1 до плюс 5 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 1 градуса. Возможны переменная облачность, дожди и снег, а также сильный порывистый ветер с отдельными шквалами.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.