В Подмосковье 27 ноября пройдет XI съезд совета муниципальных образований

В доме правительства Подмосковья 27 ноября пройдет XI съезд совета муниципальных образований. Планируется ознакомить муниципальных служащих с нововведениями в ФЗ и новых принципах формирования инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба совета муниципальных образований.

В мероприятии примут участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, члены правительства Московской области, главы и председатели советов депутатов муниципальных образований Московской области.

В рамках съезда будут подведены итоги работы ассоциации за 2022–2024 гг., избраны органы управления и президиум совета, принят новый бренд-бук ассоциации, учрежден новый конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.