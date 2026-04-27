В Подмосковье 27 апреля стартовал марафон «Наследники Победы»

Патриотический марафон «Наследники Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 27 апреля по 9 мая в школах, колледжах и вузах Московской области. Учащиеся и педагоги примут участие в памятных и творческих акциях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках марафона запланированы акции «Портреты Победы», «Я помню», «Герои нашей школы», «Окна Победы» и «Кино Победы». С 4 по 9 мая состоится «Вахта Победы» — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закрепленных за образовательными организациями. Также школьники и студенты смогут присоединиться к акциям «Стихи Победы», «Голос Победы» и «Вальс Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.