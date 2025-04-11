В Подмосковье 263 земельных инспектора прошли тестирование на знание закона

«Всего на территории Подмосковья работают 263 земельных инспектора, включая руководящий состав администраций, которые осуществляют контрольную деятельность и следят за тем, чтобы собственники, арендаторы — все землепользователи — исполняли земельное законодательство, используя землю добросовестно. А для этого инспектор МЗК должен быть сам вооружен всеми необходимыми знаниями. Нормативно-правовая база ежегодно меняется, совершенствуются новые информационные системы, в которых работают инспекторы в тандеме с другими профильными учреждениями. Новшеств много. Подобные тестирования позволяют эффективно повышать квалификацию наших инспекторов, предупреждать ошибки и недоработки при осуществлении земельного контроля», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Тестирование проходило на площадке Дома правительства Московской области два дня. Проверочные тесты были составлены специалистами Минимущества и включали 27 вопросов с несколькими вариантами ответов (от трех до семи), правильными из которых могут быть один или несколько.

Вопросы касались нормативно-правовой базы, налогообложения, в частности, составления и направления актов в налоговую, работы с землями сельхозназначения, информационной системы, были и задания практического содержания с конкретными примерами, с которыми инспекторы сталкиваются ежедневно в своей работе.

По результатам тестирования, земельные инспекторы, имеющие 50 и менее процентов правильных ответов, будут приглашены на пересдачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.