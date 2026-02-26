В Подмосковье 26 февраля отмечают День слесаря

Праздник в честь слесарей отмечают 26 февраля в Подмосковье. Дата связана с основанием в 1712 году Тульского оружейного завода, где труд этих специалистов был особенно востребован, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В профессии слесаря существует более 70 специализаций — инструментальщики, сборщики, монтажники, водопроводчики. Сегодня это одна из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда. Специалисты обеспечивают стабильную работу систем жизнеобеспечения и отвечают за безопасность и комфорт жителей региона.

История праздника уходит в советский период: официально День слесаря начали отмечать в 1935 году. В годы активной индустриализации дата стала символом признания рабочих профессий. Выбор 26 февраля связан с тем, что в этот день в 1712 году Петр I основал Тульский оружейный завод.

В числе основных задач слесарей — устранение неисправностей в системах центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, а также профилактика и своевременный ремонт инженерных сетей. Первые слесари при Петре I ценились на вес золота и приравнивались к инженерным кадрам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.