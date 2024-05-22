В Подмосковье 25 мая пройдет юбилейный фестиваль, посвященный совам

сегодня в 12:51

В заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе 25 мая состоится X «Совиный фест», целью которого является сохранение сов и мест их обитания. Об этом сообщает пресс-сужба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля предусмотрены экскурсии в сопровождении орнитологов, где гости смогут увидеть совиное гнездо с птенцами и послушать лекции о совах заказника «Журавлиная родина».

Посетители узнают подробности сохранения птиц в дикой природе и особенности ухода в домашних условиях. Также на мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему, состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа и многое другое.

Начало программы в 11:30, вход свободный по предварительной записи. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.